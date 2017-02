Disney land Paris. Les secrets du royaume de Mickey

De " Space Mountain " à la " Reine des neiges ", il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Mais derrière les princesses et les trains fantômes se cache une multinationale qui emploie en France 15 000 salariés. Une machine à rêves où tout doit être parfait. En exclusivité, Ophélie Meunier nous emmène dans les coulisses du royaume de Mickey. Une tour de Babel où des employés du monde entier oublient d'où ils viennent pour devenir citoyens d'un drôle de pays. Un job chez Disney, Camille, 19 ans, en rêvait. Elle va quitter l'épicerie de village de ses parents pour devenir " castmember ", c'est-à-dire membre de la troupe. Payée un peu plus que le smic, elle va découvrir la vie en vase clos dans une véritable ville Disney construite autour du parc, loin des yeux des visiteurs. Autre communauté, celle des Indiens blackfeet, des dompteurs de chevaux sauvages venus du nord des États-Unis. Sélectionnés parmi les meilleurs cavaliers dans les réserves indiennes du Montana, ils assurent à Marne-la-Vallée un show spectaculaire et risqué au milieu des bisons. Ils ont adopté Cédric Charpentier, alias " Petit Loup ". Ce Varois fasciné par les Indiens depuis son enfance est devenu leur chef de troupe. Nous partagerons l'enthousiasme des fans inconditionnels, accros à l'univers magique de Mickey. Ils n'hésitent pas à dépenser des fortunes pour assouvir leur passion. Et parfois même à faire leur demande en mariage au pied du château de la belle au bois dormant. Prix du rêve : près de 3 000 euros. Bienvenue dans les coulisses du plus grand parc d'attractions d'Europe : Disneyland Paris comme vous ne l'avez jamais vu !