Des bronzés au Père Noël. La folle histoire du splendid

Personne ne pouvait prévoir l’immense succès qu'allait rencontrer cette bande de copains quand ils tourné leur premier film. Amis depuis le lycée, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Michel Blanc et Marie-Anne Chazelle ont fondé la troupe Le Splendid. Au milieu des années 70, leur première pièce de théâtre rencontre son petit succès et leur vaut d’être embauchés au Club Med. Quelques années plus tard, cela donne " Les bronzés ", un film culte réalisé par Patrice Leconte. La suite on la connait ...

Accompagnés de ceux qui les ont suivis tout au long de leur carrière, les membres du Splendid nous racontent eux-mêmes leur parcours. Ils confient des anecdotes et des images encore jamais dévoilées. L’occasion aussi de revoir des scènes cultes de leurs films, mais également de nombreuses archives de l'époque et des interviews de la bande et de leurs collaborateurs, dont Patrice Leconte. Des "Bronzés" au "Père Noel est une ordure", nous découvrons ici la joyeuse histoire de la troupe la plus célèbre du cinéma français !