David Bowie, un an déjà !

A la veille de la sortie du nouvel album de David Bowie, "Blackstar", le réalisateur Gaëtan Chataigner et Christophe Conte, journaliste aux Inrockuptibles, ont exploré le mythe David Bowie et son influence sur ses contemporains. Ce périple sur les traces de l'une des icônes de la musique prend la forme d'un mélange d'images d'archives, d'extraits de concerts et de témoignages de plusieurs autres artistes qui reprennent ses chansons (Lou Doillon, Alain Chamfort, Chilly Gonzales, Bertrand Belin, Barbara Carlotti...). Un documentaire tourné au mythique château d'Hérouville où toutes sortes d’expériences artistiques et sonores ont été menées.

David Bowie est un fantôme. Le plus vivant et le plus invisible à la fois, parmi tous les héros de la pop culture. Sa musique, sa photogénie, ses personnages n’ont jamais cessé de hanter le travail des autres, de fasciner des générations d’artistes et d’anonymes à travers le monde.

Après avoir été surexposé pendant des décennies, il a choisi de s’effacer totalement depuis plus de dix ans. Il s’est même offert de luxe de sortir un nouvel album en 2013 sans apparaître une seule fois en public pour la promotion. Il ne donne plus de concerts, laisse courir les rumeurs les plus folles le concernant et fait de son effacement une œuvre d’art. Bowie aujourd’hui est nulle-part, pourtant il est partout : dans les sons les plus aventureux, dans la mode, dans l’art contemporain, la danse et, avant tout, dans la mémoire collective.

Ce documentaire nous plonge dans les mythiques studios du château d’Hérouville, au nord-ouest de Paris,; là où s’est écrit une partie de la légende du rock des années 70, légende dont David Bowie reste l’un des acteurs les plus inoubliables. Il mêle habilement images d’archives, entretiens avec des collaborateurs familiers de la star, et reconstitutions ou errances contemporaines dans le château où de nombreux artistes reprennent les chansons de Bowie (Lou Doillon, Alain Chamfort, Chilly Gonzales, Barbara Carlotti, Jeanne Added, Bertrand Belin, Mathieu Saïkaly, Théodore, Paul et Gabriel, Aquaserge, Modooïd…).

