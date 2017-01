Dans les coulisses du plus grand salon du monde

C'est le salon le plus fréquenté au monde. Durant deux semaines, début octobre, 1 200 000 visiteurs viendront Porte de Versailles à Paris pour le mondial de l'automobile. Cet évènement est minutieusement préparé par les constructeurs, qui rivalisent d'audace, pour valoriser leur marque. Dans ce salon, nous rencontrerons des familles qui traversent la France pour rêver de berlines au prix parfois indécent, des passionnés qui se préparent des mois à l'avance à ces instants magiques et nous assisterons au recrutement d'hôtesses chargées d'appâter les clients. Nous serons aussi dans les pas d'un grand patron pour qui la réussite de cet évènement est cruciale et nous découvrirons les batailles féroces entre vendeurs de voitures. Et puis, à la nuit tombée, lorsque les portes du salon se ferment, nous resterons assister aux fêtes privées sur les stands et suivre l'activité des 200 agents de sécurité qui veillent sur les voitures, estimées pour certaines à plus d'un million d'euros.