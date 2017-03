Dans les coulisses des parcs aquatiques

A la mi-août 2015, Splashworld, à Monteux, dans le Vaucluse, accueillait ses premiers visiteurs. Résultat d'un investissement de 30 millions d'euros, le parc s'étend sur 5 hectares et compte notamment le toboggan le plus haut d'Europe. Marineland, à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a été fondé en 1970. Les soigneurs et les gardiens veillent au bien-être des orques, dauphins, phoques, requins et ours polaires.