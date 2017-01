Daft Punk Unchained

Derrière leurs casques de moto, se cachent Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, deux artistes français connus sous le nom de Daft Punk. Alliant à leurs sons électro house des tonalités rock, groove et disco, ils ont réussi à conquérir le monder entier. Ils font partie des artistes français s'exportant le mieux à l'étranger, et ce depuis la sortie de leur premier véritable succès, Da Funk en 1995.

Entre fiction et réalité, magie et secrets, les deux Français ont créé un univers artistique unique. Tout au long de leur carrière, ils ont choisi de maîtriser chaque maillon de leur chaîne créative. Ce film documentaire met en lumière les moments clés de leur histoire, depuis leur premier groupe de lycée à Paris jusqu’à leur triomphe en 2014 à Los Angeles, où ils ont remporté cinq Grammy Awards pour leur album " Random Access Memories ". A travers leur posture – à contre-courant de notre société du paraître – les Daft Punk nous interrogent sur la quête d’indépendance et de liberté de deux créateurs, et sur notre propre rapport à l’image, aux médias et à la célébrité. A l’heure de la mondialisation et de l’explosion des réseaux sociaux, ils refusent d’afficher leur vrai visage et orchestrent avec précision chacune de leurs apparitions en robots. Une des originalités des Daft Punk est la culture de leur notoriété d'artistes indépendants et sans visage, portant toujours en public des casques et des costumes.