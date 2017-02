Cuba en suspens

Cuba est aujourd'hui entre deux mondes : l’ancien qui se transforme à un rythme accéléré et le nouveau dont nul ne peut prédire ce qu’il sera. Ce film s’inscrit au centre des tensions historiques provoquées par l’amorce des réformes économiques majeures de 2011 et par le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis en décembre 2014.

Entre le moment où le film a été tourné, au printemps 2016, et aujourd'hui, Fidel Castro est mort, mais Cuba s’était habitué depuis 10 ans à "vivre sans Fidel". Et Donald Trump est devenu Président des Etats-Unis. Ce qui décidera de l’avenir de Cuba se trouve aussi à l’extérieur du pays, bien sûr, surtout en ce qui concerne la fin de l’embargo, mais pour l’essentiel, dans une île habituée à un isolement très long, les décisions appartiendront aux Cubains eux-mêmes.

C’est à la rencontre de ces Cubains de l’intérieur que le film s'est dirigé : universitaires, économistes, sociologues, analystes politiques… impliqués, aujourd'hui, dans les débats en cours et certains qu’enfin leurs réflexions peuvent influer sur l’avenir du pays. Nombre d’entre eux seront probablement les cadres futurs d’un Cuba nouveau. Le film traverse les lieux témoins de la métamorphose du pays, comme le port de Mariel, et saisit également la parole des habitants de certains quartiers défavorisés de La Havane. Comme une photographie du présent en mouvement, il rend compte de cette nouvelle ouverture au monde et de ses conséquences sur les plans économique, social, politique et culturel.

Contrairement aux prédictions faciles, affirmant que toute l’île sera dans quelques temps à l’image de ces Cubains se précipitant sur les cours privés d’anglais, la réalité cubaine se dévoile dans toute sa complexité et ses incertitudes face à un avenir qui est loin d’être tracé d’avance.