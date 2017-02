Bureau de chômage

Nous sommes dans les bureaux de l’ONEM de Charleroi, l’un des plus importants de Wallonie. Les bureaux sont cloisonnés, des personnes sont assises en vis-à-vis. D'un côté de la table : des chômeurs. De l'autre : des contrôleurs, des facilitateurs comme on les appelle, chargés de vérifier si les chômeurs recherchent activement un travail. L'enjeu des entretiens est de taille: le maintien, ou non, des allocations de chômage. C'est le fameux " plan d'activation du comportement de recherche d'emploi " lancé par le gouvernement fédéral le 1er juillet 2004. Tous les chômeurs de longue durée passent par là.

Les réalisatrices Charlotte Grégoire et Anne Schiltz ont filmé une centaine de ces rencontres. Ces entretiens, qui ne durent que quelques dizaines de minutes, contiennent en germe toutes les grandes questions liées au travail. La rigidité de la procédure s'oppose à la singularité des hommes et des femmes qui y sont soumis. Ce huis clos interroge plus largement le sens du travail aujourd’hui, dans un monde où la précarité de l'emploi est menaçante, où l'insécurité des travailleurs et des chômeurs est grandissante et où le modèle d'État-Providence se réduit comme peau de chagrin.