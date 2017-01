Bébés du froid

Pour les hommes, l'hiver a quelque chose de magique. Mais pour les jeunes animaux, c'est la saison de tous les défis. Confrontés aux milieux les plus hostiles de notre planète, les oursons suivent leur mère jusqu'au bout du monde, les faons tentent de rattraper leur troupeau, les renardeaux apprennent à se débrouiller tous seuls, les petits pingouins s'émancipent. Et les bébés macaques doivent trouver leur place au sein du clan. Avec l'aide de la famille, leur but est de survivre à leur première année.