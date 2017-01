Au service des stars, au service des riches

Les Etats-Unis restent tout de même le pays qui compte le plus de milliardaires, 413, mais l'écart ne cesse de se réduire avec la Russie, la Chine et d'autres pays asiatiques. L'Europe qui était en 2010 n°2 en nombre de milliardaires est cette année dépassée par l'Asie.

Uniforme impeccable, cheveux et canotier bien en place, mains gantées et sourire aux lèvres: le Norland College à Bath (sud-ouest) forme depuis plus de 100 ans le nec plus ultra en matière de " nanny ", des perles rares de plus en plus convoitées dans le monde par des stars ou des milliardaires. Charlie coiffeuse pour stars fait le bonheur de ces dames. Son secret de séduction: voir chaque femme comme une œuvre d'art. Son salon est le lieu de rendez-vous de toute la jet set. Nous allons le découvrir dans notre film, cette professionnelle du cheveux s'installe aux USA afin de révolutionner Hollywood.

Héritier de quatre générations de boulangers pâtissiers alsaciens, Pierre Hermé commence sa carrière à l'âge de 14 ans, auprès de Gaston Lenôtre. A 20 ans, il devient chef-pâtissier de Fauchon, où il reste pendant onze ans. Par la suite, Le savoir-faire et l'expérience de Pierre Hermé en font le chef de file des pâtissiers français actuels. Aujourd'hui ses clients fortunés lui passent des commandes personnalisées. Un nouveau filon que ce pâtissier hors pair a su exploiter au maximum..