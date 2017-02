Arno, dancing inside my Head

On ne présente plus Arno, Arno Hintjes de son vrai nom. Célèbre en Belgique et loin au-delà de nos frontières, enfant terrible, acteur et surtout rocker de la première heure, il est vénéré comme un roi dans les régions francophones du monde.

Il a eu 67 ans en mai dernier. Il est pourtant parfois fatigué, les années commencent à peser et chaque jour il lutte contre ses démons. Pourquoi faut-il faire encore tout ça ? Mais il est accro aux montées d’adrénaline, preuve qu’il est toujours vivant. Or, pour pouvoir faire des tournées, il faut faire des disques.

Pour la première fois en 40 ans de carrière, il a accepté qu’un réalisateur suive son processus créatif, observe son esprit dansant et l’accompagne lors de ses tournées. Il nous parle de ses amis, de ses connaissances, de ses amours passées. Les flashbacks d’Arno prennent forme. Nous le voyons au fil des années en concert ou en interviews, même quand il délire. A 67 ans, il continue à parcourir le monde pour donner des concerts et rencontrer son public. Et ses concerts font salle comble. Alors pourquoi s’arrêterait-il ? Quand on le voit au travail sur une scène ou face à la caméra, on ne peut que constater qu’il continue à fasciner. Sur scène il est toujours ce jeune étalon mais hors de scène, c’est un vieil homme comme il le dit lui-même. " Je suis vieux motherfucker " dit-il dans une de ses nouvelles chansons.

À travers tout cela, le réalisateur tente de s’approcher d’Arno, de ce grand charmeur mais aussi personnalité mystérieuse. Il tente de l'énigme d’un homme avant tout libre et qui suit ses désirs à 300 %. " Si vous passez trop de temps en sa compagnie, Arno vous rentre dans la peau. Vous êtes prévenus " : ce sont les mots du réalisateur Pascal Poissonnier au terme de deux ans de travail avec lui.