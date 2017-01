Amerrissage dans l'Hudson

Comment les réacteurs se sont-ils arrêtés à cause de simples oiseaux ? Comment le pilote a-t-il réussi le défi technique d´amerrir un appareil lancé à 270km/h sur l'eau? Grâce à des images 3D inédites et à l'aide d'experts tels que Jérôme Bonini ingénieur chez Safran, l'entreprise qui a conçu les réacteurs de l'appareil, ou encore le Dr Wilson enquêtrice au NTSB, le Conseil National de la sécurité des transports, ce documentaire explique comment cet accident qui aurait pu être une catastrophe s'est miraculeusement bien terminé.

Les chaînes d’infos sont là, le sauvetage incroyable fait le tour du monde. D’ailleurs, on a tous en tête les images de l’avion flottant et dérivant sur l’Hudson avec ses nombreux passagers en équilibre précaire sur les ailes, mais sains et saufs. En quelques minutes, les nombreux ferrys navigants sur le fleuve new-yorkais se précipitent pour sortir de ces eaux glaciales de janvier les rescapés, car peu à peu l’aéronef s’enfonce dans l’Hudson River.

On apprendra le lendemain que l’avion, parti de l’aéroport de LaGuardia (dans le Queens) cinq minutes avant l‘incroyable amerrissage, a été percuté au cours du décollage par un groupe d’imposantes bernaches du Canada, des oies sauvages qui peuvent peser jusqu’à 6 kg ! Les deux réacteurs sont instantanément hors d’usage alors que l’avion n’est qu’à 3000 pieds (900m) d’altitude. L’Airbus est alors hors de contrôle. Le commandant et le co-pilote Jeff Skiles vont alors essayer de se poser sur le seul endroit qu’ils peuvent encore rejoindre, l’Hudson !