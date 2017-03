Albanie sauvage - sur la terre des aigles

Au coeur des Balkans, tiraillée entre mer et montagnes, l'Albanie est une terre emplie de trésors naturels inexplorés. Ce pays où se confrontent climat méditerranéen et climat continental, abrite une incroyable palette d'écosystèmes. Depuis les contreforts enneigés des alpes Dinariques, jusqu'aux plages aux eaux turquoises de la côte Adriatique, nous allons en découvrir les secrets, au fil des saisons ; en suivant les torrents, les rivières et les grands lacs et à travers le destin d'un aiglon né au début du printemps.