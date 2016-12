Tentez de remporter un séjour de 7 nuits à l'hôtel de la Forêt en Suisse

Vous avez jusqu'au 9 janvier 2017 pour tenter votre chance de remporter un magnifique séjour de 7 nuits pour deux personnes dans une chambre double avec balcon de l'hôtel de la Forêt à Crans Montana en Suisse. Attention, il n’y a pas de disponibilité de séjour entre le 26 et le 29 Janvier 2017, entre le 16 et le 20 Février 2017, entre le 24 et le 27 Février 2017 et entre 6 et le 9 Avril 2017.

Comment participer ? Répondez simplement aux questions suivantes, les gagnants seront avertis personnellement.

Pour en savoir plus, voici les liens vers les sites de nos partenaires :

> http://www.crans-montana.ch/fr/

> http://www.delaforet.ch/