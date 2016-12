Les animateurs de La Deux se retrouvent en Suisse pour fêter un Noël ... inattendu !

Alors qu'ils pensaient se réunir pour déguster un bon repas de Noël, les animateurs de La Deux comprennent vite qu'ils vont devoir le mériter ce repas de Noël ! En duo, ils partent à la recherche de victuailles pour le repas, de gens et de chants pour l’ambiance mais aussi d’accessoires pour la crèche vivante !

Jean-Luc et Ophélie Fontana sont au chalet pour accueillir les animateurs : Joëlle Scoriels, Eric Boever, Dan Gagnon, Cathy Immelen, Kodi, Gwenaëlle Dekegeleer et Adrien Devyver. Chacun dans son genre soigne son arrivée… En bonne maîtresse de maison, Ophélie les accueille pour l’apéro avant de passer aux défis et aux réjouissances ! Joëlle fait équipe avec Kodi et s’occupe d’animer la soirée en mode local ! Adrien et Gwen sont chargés de ramener le meilleur fromage du coin. Pendant ce temps, Eric et Cathy doivent dénicher une malle à costumes pour réaliser une crèche vivante ! En cuisine, Jean-Luc peut compter sur l’aide de son ami Gerald Watelet pour mettre le feu aux casseroles et choisir les meilleures boissons typiques du Valais.

Une partie de plaisir, glamour à souhait dans le Valais, à savourer joyeusement le lundi 26 décembre à 20h25 sur La Deux (et en live streaming sur Auvio). L'émission sera suivie d'un making of croustillant ! Et en attendant, voici déjà quelques photos prometteuses ...