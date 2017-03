Viva For Life : la 5e édition à Nivelles !

Le cube de verre de Viva For Life, le podium, les nombreuses animations prendront place sur la Grand-Place piétonnière de Nivelles. Les visiteurs pourront joindre l'utile à l'agréable en visitant également le Marché de Noël.

Tenter de battre le record de dons de 3 452 310 euros

Viva for Life pourra à nouveau compter sur la générosité des donateurs mais aussi sur la précieuse collaboration de CAP48 (pour la gestion des dons) et l’implication de tous les médias de la RTBF du 17 au 23 décembre: 144 heures de direct radio sur VivaCité, de retransmission live sur le web et les réseaux sociaux, et pas moins de 8 émissions TV en direct sur la Une, dont deux primes pour saluer l’enfermement volontaire des trois animateurs dans le cube (dimanche 17/12) et leur sortie six jours et six nuits (sans manger) plus tard (samedi 23/12).

Enfin, Viva for Life pourra compter sur le soutien de la Province du Brabant Wallon, dont le grand Gala annuel au profit de l’opération se déroulera cette année au Château du Domaine Provincial d’Hélécine le 24 novembre 2017.