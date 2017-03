Revoir : 22 mars ensemble

La RTBF proposait une grande soirée de solidarité et d'espoir qui rendait hommage aux victimes des attentats, à leurs familles et aux services de secours et de sécurité qui sont intervenus ce jour-là. En direct TV et streaming web depuis la salle du Cirque Royal, de nombreux artistes belges et internationaux ont exprimé et partagé des moments inédits en musique et en poésie.

Une soirée forte, remplie d'émotion et résolument tournée vers l'avenir, diffusée sur TV5 Monde et proposée sur le réseau des télévisions européennes de l'UER. Les cinq radios ont également participé à cette soirée d'hommage en adaptant leur programmation et en proposant des émissions spéciales autour de la soirée diffusée en télévision.

Plus de 200 artistes sur scène parmi lesquels : Dick Annergarn, Daan, Mustii, Slimane, Ozark Henry, Raphaël, Arno, Lara Fabian, Adamo, BJ Scott, Iam...