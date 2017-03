22 mars ensemble: une grande soirée de solidarité et d'espoir

Toutes les musiques seront représentées. Il y aura des cartes blanches et des courts métrages, des solos, des duos, des performances inédites en relation avec l’événement, des paroles de Bruxellois, un graffeur, des artistes des deux communautés linguistiques... Une programmation artistique sous le signe du vivre ensemble et du partage.

Parmi les 200 artistes sur scène Dick Annergarn, l’auteur de l’éternel Bruxelles, en duo inédit avec le chanteur belge Daan. Le groupe de rap marseillais IAM. Mustii, révélation des D6bels Music Awards, accompagné par le Candide Symphonic Orchestra, dirigé par Patrick Leterme. Ozark Henry, qui pour l’occasion, aura enregistré une chanson pleine d’émotion à Brussels Airport. Raphaël, le chanteur français en version piano/voix. Arno et Stef Kamil Carlens (Zita Swoon, dEUS), Lara Fabian. Delta, dans un titre interprété depuis le métro et la station Maelbeek, introduit par la violoniste Shirly Laub. La Smala. Adamo mis en scène par Franco Dragone. Hanne Roos, accompagnée par les chœurs de 60 jeunes de l’IMEP. Le rappeur belge Scylla. OKI DOKI, duo de clowns. BJ Scott et le Candide Symphonic Orchestra dans le final interprétera Imagine des Beatles.