22 mars ensemble: les artistes se mobilisent !

Plusieurs artistes seront présents lors de cette soirée : Arno & Stef Kamil, Adamo, Scylla, Coely, Raphaël, Slimane, Stan van Samang & Blanche, IAM, Dick Annegarn & Daan, Lara Fabian, Mustii, Vincent Niclo, BJ Scott, etc. Sans oublier l'orchestre et le chœur de Patrick Leterme, des capsules vidéos avec Delta et Ozark Henry et de nombreux comédiens et musiciens classiques, danseurs et artistes de tous horizons.

Voici, en exclusivité, un extrait du tournage de Delta pour cette grande soirée de solidarité et d'espoir.