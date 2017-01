Ryan Gosling n'est pas célibataire ! Voici sa déclaration d'amour...

"The Place Beyond the Pines", à voir ce lundi 30 janvier à 22h50 sur La Une, signe la naissance du couple Ryan Gosling- Eva Mendes !

C'est sur le tournage de ce thriller sombre et poignant que nos deux tourtereaux se sont rencontrés en 2011. Est-ce leur jeu d'acteur respectif qui les a séduits ? Le couple, très discret, est seul à le savoir ! Mais 6 ans et deux bébés plus tard, leur histoire d'amour semble toujours solide.