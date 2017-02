Quentin Warlop et Daniela Prepeliuc se marient

Ils sont jeunes, brillants et passent régulièrement à la télévision... Tout semble réunir ces deux tourtereaux qui, même s'ils travaillent pour deux médias opposées, représentent un joli pont entre la RTBF et RTL-TVI !

Quentin Warlop est l'un des visages marquants des JT de la RTBF. Des enquêtes judiciaires aux affaires terroristes, il s'est spécialisé dans les dossiers de société. Quant à Daniela Prepeliuc, son beau sourire et son charme permettent aux téléspectateurs de RTL d'oublier un peu le temps maussade de Belgique.

C'est via une amie commune, lors d'un voyage aux Seychelles, que Quentin et Daniela se sont rencontrés. Cind ans plus tard, le couple se veut très discret. C'est d'ailleurs à l'abri des regards et à l'autre bout du monde que Quentin a demandé sa main à Daniela. Lors d'un voyage à Bali en novembre dernier, la jeune femme a dit "OUI" !

Après 6 mois de silence où le couple souhaitait profiter de leur idylle avec leurs proches et loin de la presse, l'information a été confirmée. Ils se marieront lors de l'été 2017 ! Quentin Warlop nous en dira plus très prochainement dans une interview exclusive...