Sara De Paduwa: ce qui la pousse à retourner dans le cube pour la 4ème fois !

Pour la 4ème édition de Viva for Life, la pétillante Sara De Paduwa s’apprête à s’enfermer une fois de plus dans le cube en compagnie d’Ophélie Fontana et Cyril.

Ils auront 144h pour récolter des fonds et venir en aide aux jeunes enfants vivants dans la pauvreté. Mais qu’est-ce qui motive cette jeune maman à s’investir avec une telle énergie pour cette cause ?

C'est du Belge l'a suivie en famille peu de temps avant l’opération afin de comprendre ses motivations.