Joëlle Scoriels se rase les cheveux !

Lorsque Joëlle Scoriels est passée dans le cube avec quelques uns des participants à l'émission "Le meilleur coiffeur", Ophélie et Sara en ont profité pour être coiffées par des mains expertes. Suite à cela, Ophélie et Joëlle se sont lancées un défi : se raser la moitié du crâne si Viva for Life battait son record en termes de dons ! Si Joëlle n'a pas hésité à accepter, Sara était un peu moins partante. Ophélie a alors proposé une alternative : lisser les cheveux de Sara, raser la moitié du crâne de Joëlle et boucler ses cheveux...

Le record a finalement été battu, Ophélie Fontana et Sara de Paduwa ont donc déjà payé de leur personne pour vous remercier. Et c'est désormais chose faite pour Joëlle ! Voici les résultats des trois défis de nos animatrices, encore félicitations à elles!