La RTBF et sa danseuse remportent un César

"L'histoire de Loïe Fuller, née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du 20e siècle..."

Avec Soko, Lily-Rose Depp, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, François Damiens...

Une coproduction Les Productions du Trésor, Sirena Films, Les Films du Fleuve, RTBF...