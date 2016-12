Retour haut en couleur sur la carrière de Guy Lemaire

A 19 ans, Guy Lemaire décide d'abandonner ses études de romanes et de se lancer dans le monde du travail car il s’ennuie sur les bancs d’école. Il fait ses armes sur le terrain et devient le plus jeune journaliste de la maison. Il fait sa première intervention en radio au Service des Sports de la RTBF l’été 1972, il commentait alors le foot le dimanche avec Luc Varenne. Robert Stéphane, à l’époque Directeur du Centre de Production de Liège avant de devenir Administrateur général, le détourne du chemin sportif et lui propose un contrat.

C'est en 1981 qu'il crée la célèbre émission " Télétourisme ", dont le premier sujet est consacré à Blegny Mine, site actuellement classé au patrimoine de l’UNESCO. Après avoir fait plusieurs fois le tour de la Belgique et malgré 250 sujets annuels, Guy Lemaire ne s’est jamais lassé de cette émission. Pour lui, le secteur évolue sans cesse, il y a toujours à découvrir et à raconter ! L’émission a d’ailleurs fêté ses 30 ans en 2011.