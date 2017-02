Deux émissions de la RTBF sélectionnées au festival de l'INPUT

Produite et conçue par Safia Kessas, cette émission présentée par Ophélie Fontana et Kody aborde la diversité en osant l'humour et l'irrévérence pour faire réfléchir. La diversité est un enjeu majeur. A l’occasion des 10 ans de la convention sur la diversité culturelle de l’UNESCO, la RTBF a osé non seulement le prime time sur la diversité mais aussi l’humour pour faire réfléchir. Elle a détourné les codes classiques de la télévision pour parler de toutes les diversités : les personnes âgées, les handicapées, les jeunes, la religion, …. en faisant venir des experts, des témoins clé mais en osant le ton décalé sur des thèmes peu évidents comme l’islam et les polémiques sur la nourriture halal. Avec la participation de comédiens ou d’humoristes dont Ben Hamidou, Sandra Zidani, Christophe Bourdon, Maxence Lacombe, Karen de Paduwa ou en Richard Ruben.