César : Lily-Rose Depp bosse pour la RTBF

Le film " La danseuse " de Stéphanie Di Gusto, et co-produit par nos soins, est nommé dans 6 catégories: Meilleur Premier Film - Meilleure Actrice pour la comédienne Soko - Meilleure Actrice dans un second rôle pour la comédienne Mélanie Thierry - Meilleurs Costumes pour Anaïs Romand - Meilleurs Décors pour Carlos Conti - Ainsi que, dans la catégorie Meilleur Espoir féminin.

Et c'est justement Lily-Rose Depp que l'Académie a retenu pour ce prix ! A 17 ans, l’actrice en herbe (qui est également mannequin et égérie de Chanel ) pourrait donc recevoir cette récompense très prestigieuse et prometteuse. Une belle façon de mettre un coup de projecteur sur sa carrière et sur cette œuvre soutenue par la RTBF !