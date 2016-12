"Tempura" de crevettes de Carlo de Pascale

Pour changer des habituels fishsticks, Carlo vous propose une recette rapide et saine pour faire manger du poisson aux enfants. Servies en entrée ou en apéro, les "tempura" s'accompagnent aussi bien d'une salade que d'une simple mayonnaise.

"Tempura" de crevettes (pour 4 personnes):

1 sachet de pâte à tempura ( ou 300 gr de farine)

25 cl d'eau gazeuze froide

12 crevettes tigrées (entières) de qualité

1 litre d'huile d'arachide

100 gr de chapelure japonaise "panko"

Mélanger la farine à tempura et l'eau gazeuze bien froide dans un grand bol et réserver au frais. La consistance doit être comme une pâte à crêpes très épaisse.

Décortiquer les crevettes en commençant par enlever les têtes et en tirant l'intestin, et prendre garde à laisser le dernier élément et la queue.

Faire chauffer l'huile d'arachide dans un wok ou dans une friteuse à 170°C.

Plonger les crevettes dans la pâte à tempura froide puis dans la chapelure, puis immédiatement dans la friteuse. Sortir les crevettes une fois que la tempura commence à colorer légèrement. réserver au chaud en attendant le dressage.

Servir avec une mayonnaise, une tartare ou une mayonnaise au wasabi (moutarde piquante japonaise) et avec une salade fraîche de graines germées ou une salade plus classique.