WRC Live (Monte-Carlo) : 4 marques pour un trône

Longtemps la marque aux chevrons a dominé le WRC avec ses pilotes français : les deux Seb’ (Loeb et Ogier). Après une année 2016 de transition voguant entre année sabbatique et année de préparation, la marque française revient plus affamée que jamais et confiante dans les capacités de nouvelle C3. Le Britannique Kris Meeke se battra assurément pour la victoire. Le directeur Yves Matton espère des victoires cette saison, mais surtout viser le titre dès 2018 !