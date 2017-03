Zone blanche : Interview exclusive avec un comédien belge de la série

Zone blanche est une série policière située dans une petite ville enclavée au sein d’une forêt dense et mystérieuse. Le Major Laurène Weiss est le " shérif " de cette petite communauté ; elle veille sur cet endroit à la fois familier et étrange, où les portables passent mal et où les gens ont une tendance certaine à s’entretuer. De jour comme de nuit, elle s’efforce de percer les mystères de l’endroit, et en premier lieu celui de son propre enlèvement 20 ans plus tôt...