L'ichtyose, parlons-en encore et encore...

Rose est petite fille de 7 ans. Elle souffre d’une maladie rare, l’ichtyose, une maladie génétique qui affecte à différents degrés toute la peau du corps et se manifeste par la production excessive de " pellicules de peaux mortes " que l’on appelle des squames (7 fois plus que la normale).

Si la maladie est reconnue dans plusieurs pays européens, ce n’est malheureusement pas encore le cas en Belgique.

A l’instar de ce qui existe en France, Bernard, le papa de Rose a donc créé l’asbl ROSE dans le but de faire connaître la maladie et surtout de venir en aide à tous les malades et leur famille (on compte +/- 50 cas chez nous).

En plus du besoin de faire connaître la maladie afin que les malades osent en parler, ne vivent plus dans la honte et l’isolement, une des activités de l’asbl est de récolter des fonds. Les médicaments et autres traitements coûtent en effet très chers et ne sont pas remboursés.

Soutenir l'asbl, c'est permettre aux patients d'obtenir une aide financière :

* pour se procurer les pommades et autres baumes hydratants.

* pour une visite éventuelle chez une dermatologue spécialisée, à Paris.

* pour une cure thermale, après avis médical.

* pour rencontrer d'autres familles concernées par la maladie, lors des

assemblées générales en France.

Si comme nos collègues Gwenaëlle et Benjamin Deceuninck, qui sont les parrain et marraine de l’asbl, vous avez envie de venir en aide à Rose et à toutes les personnes confrontées à la maladie, un site et une adresse mail :

http://www.asblrose.be/

asbl.rose@gmail.com