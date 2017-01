Joëlle dans Vis Ta Mine

Comme chaque début d’année, les clubs de fitness font le plein, le rayon " régime " des librairies est dévalisé et bien entendu, les amateurs de nicotine trouvent en cette date symbolique un certain réconfort pour tenter, et parfois réussir à arrêter de fumer.

C’est le cas de Joëlle qui en grillait quelques-unes depuis l’adolescence. Comment est-elle parvenue à arrêter de fumer ? Vous le découvrirez en regardant l’émission Vis Ta Mine de ce mardi dès 17h15 sur La Deux.

Dans cette émission, Charlotte Costenoble, notre pharmacienne vous donnera quelques conseils sur les différentes pharmacopées offertes aux personnes désireuses d’arrêter la cigarette et notre sexologue Alexandra Hubin réhabilitera l’importance du baiser…

Vous l’avez compris, Vis Ta Mine, sans artefact, est en mode " Bonnes résolutions " !