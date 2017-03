Tendance zen : le yoga inspire !

Le yoga, cet art de vivre, connaît un succès croissant en occident : le but est d'atteindre le bonheur !

Pierre Rousseaux, ce jeune dîplomé de Solvay, a atteint le bonheur en découvrant le Yoga lorsqu'il vivait à Sanghaï, cette mégalopole délirante, épuisante.... Le Yoga a été pour lui LA réponse aux stress de la vie.

L’image liée au yoga reste encore, pour bon nombre de personnes non initiées, un cours lent où l’on s’ennuie. Au début, il n'existait que peu de styles de yoga différents, aujourd'hui, il existe beaucoup de pratiques très variées, tout le monde peut y trouver son bonheur.

Découvrez l'approche proposée par Pierre dans la vidéo.

Lors du yogaspirit Festival - du 24 au 26 mars sur le site de Tour & Tax, des professeurs belges et internationaux animeront des cours d'initiation et des ateliers pour faire découvrir le yoga et ses multiples pratiques au public.