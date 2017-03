Sport et ventre rond !

C'est Marion Raballand que nous recevons aujourd'hui, une de nos téléspectatrices, enceinte et qui pratique régulièrement une activité sportive. Comment pratiquer du sport quand on est enceinte comme Marion? A quelle fréquence et avec quelle intensité, ce sont des questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui.

Quelques conseils du Doc par rapport au sport et la grossesse :



• 1. Faites du sport régulièrement et modérément, en moyenne deux fois par semaine, et jamais plus de quatre fois par semaine. Et avec votre conjoint ou des copines, c'est encore plus sympa.

• 2. Surveillez votre pouls : lors de votre grossesse, votre fréquence cardiaque ne doit pas dépasser 140 à 150 pulsations par minute.

• 3. Ne dépassez pas vos limites car la trop forte chaleur (hyperthermie) produite par votre corps peut nuire à votre enfant. N’oubliez jamais de boire et de porter des vêtements thermoactifs.

• 4. Après chaque effort, accordez à votre corps une pause de récupération de 24 heures, pour qu'il puisse se régénérer totalement.

• 5. N'économisez pas les calories lorsque vous faites du sport : à partir de la dixième semaine de grossesse, vos besoins énergétiques journaliers augmentent de 300 calories. Les apports énergétiques idéaux sont les hydrates de carbone complexes contenus dans les produits céréaliers et les vitamines contenus dans les fruits frais et les légumes.

• 6. Soyez sensible aux réactions de votre corps. Faites attention aux transformations et tâchez de sentir jusqu’à quel point l’exercice vous fait du bien.

• 7. Faites attention aux articulations. Pendant votre grossesse, une hormone, la relaxine, est sécrétée en plus grande quantité : elle provoque le relâchement des tissus ligamentaires et tendineux et du même coup, augmente le risque de blessure.

• 8. Demandez conseil aux professionnels.