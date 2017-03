Nicolas Buysse, c'est que du bonheur !

Nicolas Buysse, comédien et réalisateur, vous propose une overdose de bonheur avec son nouveau spectacle "Walking Thérapie".

Un spectacle en forme de coaching-thérapie absurde ayant pour cadre nos

villes et leurs habitants. Un coaching “slamé” aussi, qui nous permet de jouer des codes de cette forme d’expression artistique et urbaine par excellence.

Une sorte de “Comédie du Bonheur” slamée par deux fantasques personnages (Nicolas Buysse et Fabio Zenoni) emmènent un groupe en expérimentant et en se jouant des nouvelles thérapies à la mode sur le bonheur, sur la recherche du vrai soi et de l’optimisme exacerbé. qui finalement ne vont pas aussi bien que ce qu’ils prétendent, voire même vont très très mal.

Ecoutez Nicolas Buysse qui en parle bien mieux de ce spectacle qui tourne en France, en Suisse et qui sera chez nous :

Les 12 et 13 août au Festival de Spa

Les 19 & 20 août au Le Festival de Chassepierre

Le 23 septembre à Huy

Les 4, 5 & 6 octobre au Théâtre National