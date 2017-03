Les + du Doc : les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments

Attention, même si le packaging des compléments alimentaires ressemble à celui des médicaments, ils n'en sont pas !

Les compléments sont considérés comme des aliments n'ayant pas un but curatif, ce qui est le cas des médicaments. Il n'y a donc ni tests, ni d'études qui prouveront non seulement qu'ils sont efficaces, mais en plus qu'ils ne seront pas néfastes à la santé, étapes obligatoires pour les médicaments.

Les fabricants n'ont pas le droit d'affirmer qu'un complément alimentaire soigne.

Ecoutez le Doc :