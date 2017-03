Les applis de Gwen : des livres, des applis sur les bonheur et le yoga

Le bonheur :

Un livre : " 3 kifs par jour " de Florence Servan Shreibe aux Editions Marabout

C’est quoi un kif? " C’est une situation ou un instant qui incite à remercier quelqu’un en particulier ou la vie en général.

Partager avec d’autres trois kifs vécus dans la journée amène toutes sortes de bienfaits : détendent une situation, font oublier les désagréments d’une journée, ils participent à mieux se connaitre, nous entraine à cultiver et repérer les plaisirs et les moments de grâce de notre vie…



L'appli "smylife" :

Ici les créateurs se sont basés sur la méthode du docteur Philippe Rodet, auteur du livre “le bonheur sans ordonnance”.

Un événement négatif sur la journée peut faire oublier les deux choses positives qui seraient arrivées plus tôt et nous perturber… jusqu’à notre sommeil. On prend donc le temps d’écrire les événements positifis, ainsi que les négatifs.

Juste y penser serait moins efficace dans la prise de conscience. Et selon la méthode utilisée pour l’application, il est important aussi de relever également les moments négatifs pour notre équilibre émotionel.

On peut déjà inicier les enfants à ce genre de pratique, le soir avant d’aller dormir en parlant avec eux du moment chouette et du moment moins chouette de la journée.

Yoga :

Un livre : "Je fais du yoga" de Gilles Diederichs



c’est l’histoire d’un petit yogi qui part à l’aventure et au cours de son périple. Il rencontre différents animaux (castor, cobra, licorne,…) qui vont chacun lui enseigner des positions de yoga pour faire face à différentes situations: trouver le calme, avoir plus d’énergie, devenir plus souple,…

il y a un cd qui accompagne le livre pour guider votre enfant par la voix. Cela dit, selon son âge, c’est pas mal de parcourir le livre avec lui. (s’adresse aux 2 à 7 ans)

L'Appli “yoga au quotidien” ou “daily yoga”

c’est une des applis de yoga les plus fiables. Elle est gratuite et disponible en plusieurs langues dont le français. On retrouve plus de 30 cours et 200 postures différentes, notamment adaptées aux débutants.

On retrouve des videos très claires des différentes sessions et exercices.

Vous pouvez passer à la version pro pour avoir accès à tous les programmes mais dans un premier temps, ce n’est pas du tout nécessaire. (3,83euros/mois)