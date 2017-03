Le quiz de Gwen sur la grossesse

Une femme peut être enceinte de deux enfants en même temps, conçus à deux dates différentes.

VRAI

C’est rarissime. On a recensé à peine 10 cas dans le monde, mais ce phénomène s’appelle la " superfétation ". Il se produit lorsqu’une femme ovule deux fois lors d’un même cycle. Cette 2e ovulation peut alors donner lieu à une deuxième grossesse, dans le même utérus. En 2009, un couple d’américains avait conçu deux enfants ainsi, une fille et un garçon, à 2 semaines d’intervalle.

S’il bouge trop, un bébé peut percer la poche des eaux.

FAUX

Soyez rassurée, bien que la paroi de la poche des eaux paraisse fine à échographie, elle peut résister à tous les coups de votre bébé. A la fois souple et flexible, elle s’adapte au fur et à mesure qu’il grandit.

Une épilation du maillot pendant la grossesse est plus douloureuse

VRAI

Ce n’est pas vous qui êtes plus douillette ! C'est votre activité sanguine qui est responsable de cette sensation. En effet, pendant la grossesse, celle-ci augmente et l’épilation va l'activer encore un peu plus, augmentant dans le même temps la sensibilité. La cire froide est moins agressive, n’hésitez pas à demander conseil à votre esthéticienne.