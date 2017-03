Le Ki-défense reboosteur de confiance en soi

Cette méthode de self-défense novatrice, conçue par Michel Aerden ceinture noire 8ème dan de karaté, s’inspire du karaté mais également d'autres arts martiaux comme le judo, le taichi, le ju-jitsu…

Le concept est un apprentissage en douceur de mouvements de non-opposition, adaptés aux personnes âgées. Il s’agit surtout d’apprendre à ne pas paniquer, à (re)prendre confiance en soi et à éviter les altercations. Donc nul besoin de souplesse, ni de force. Le Ki-défense fait appel à l’interne, au mental bien supérieur au physique.

Les 5 premières séances d’entraînements vous apprendront, semaine après semaine, à garder le contrôle de votre cerveau émotionnel. L’essentiel du travail se fait via le regard, les respirations, la décontraction, les techniques de visualisation.... L'objectif est plus d’apprendre à ne pas avoir à se défendre même si vous y apprendrez où et comment frapper pour protéger votre personne en cas d’agression quelconque.

Qu’il s’agisse de Michel, Zeni, Berthe ou encore d’autres participants aux séances, tous ont vu leur confiance en eux reboostée, la peur a disparu et un sentiment de bien-être au quotidien s’est installé.

Zeni témoigne : " Mon époux a commencé les séances +/- un an avant moi. J’ai vu combien le fait de venir ici une fois par semaine lui faisait du bien que j’ai voulu essayer. Outre le fait de faire de l’exercice, ce que j’ai appris et apprend encore me permet de faire face à toutes les agressions de la vie "

Pas encore convaincu(e) ? Alors à vos agendas et notez-y la date du vendredi 10 mars à la gare de Charleroi Sud (inscription sur place le jour-même).

Des " mini stages " à la préparation des 5 cours réservés aux dames seront donnés gratuitement aux heures suivantes :

De 17h10 à 17h40

De 17h50 à 18h25

De 18h45 à 19h15

De 19h35 à 20h05

Pour connaître les lieux et dates des séances d'apprentissage, une adresse mail : ki.defense.seniors@gmail.com