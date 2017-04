Le + de Julien : prévenir et atténuer les vergetures

En forme de lignes ou de zébrures, le plus souvent violacées au début, puis rosées et ensuite blanc nacré, les vergetures se forment lorsque la peau est soumise à une extension dépassant ses limites d'élasticité et que les fibres profondes de collagène se brisent. On se situent surtout au niveau des hanches, des fesses, des seins et des cuisses.

Difficiles à faire disparaître, il existe néanmoins des solutions pour les atténuer et des huiles pour les prévenir.

Pour les prévenir, Julien Kaibeck conseille l'utilisation d'une huile riche en oméga 6 et oméga 9 en massage quotidien.

Une fois qu'elles sont là, pour les atténuer, des huiles riches en actifs aromatiques à appliquer en massant et en pinçant les vergetures 2 à 3 fois par jour.

Découvrez quelles huiles dans la vidéo ci-dessous.

