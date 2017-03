Le curcuma, l'aliment miracle ?

Excellent antiinflammatoire et antidouleur : Il bloque la cascade inflammatoire à différents niveaux.

Il diminue aussi certains facteurs pro-inflammatoires responsables de la destruction du cartilage.

Il est aussi un très bon anti-oxydant.

Il protège notre cartilage et nos tendons en diminuant le nombre de radicaux libres responsables du vieillisement cellulaire. Associé à l'huile essentielle de fenouil qui possède une action bénéfique sur les gazs et ballonements, il soulage l'inconfort intestinal.