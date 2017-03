Le blind-test "chansons bonheur"

Et selon lui, d'après des critères bien précis, c'est le célèbre morceau de 1978 signé du groupe Queen "Don't Stop Me Now" qui permet d'être de très bonne humeur.

Pour arriver à ce résultat, la chanson doit répondre à trois obligations: le tempo d'au minimum 150 battements/minute. Les paroles sont positives et le compositeur utilisera une gamme de notes en mode majeur.

Voyons si la sélection de Gwen va vous rendre heureux !