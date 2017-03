L'école en pyjama

Chaque année, des centaines d'enfants sont atteints de maladies ou d'accidents graves sont coupés durant plusieurs mois ou régulièrement, de leur vie sociale et scolaire. Parce que garder le lien, la connexion avec ses copains de classe et poursuivre sa scolarité est primordiale pour ces enfants, l'asbl Take Off équipe gratuitement les enfants malades et leurs classes du matériel informatique et connexions internet nécessaires pour leur permettre de communiquer avec leurs classes et enseignants et de suivre les cours en direct, depuis l'hôpital ou le domicile.

OUFtivi s'associe à cette journée avec un concours : prends-toi en photo en pyjama avec ta classe demain vendredi. Envoies-la à OUFtivi et la photo la plus originale sera récompensée.

Aidez l'asbl Take Off a équiper 10 enfants en versant un don en ligne : http://www.takeoff-asbl.be/actualitee/41-aidez-nous-a-equiper-10-enfants