Etes-vous du matin ou du soir ?

LE meilleur pour faire l’amour, c’est quand on en a envie !

Selon la science, oui oui il y des études sur les heures, les saisons, les endroits ... idéales pour les ébats amoureux, le meilleur moment serait le dimanche entre 07:30 et 09:00 du matin d'après une étude britannique.

C’est à ce moment-là que les hormones sexuelles des hommes sont plus libérées et que les femmes atteignent un niveau d’oestrogènes assez élevé.

Et en milieu d’après-midi me direz-vous ? A ce moment-là, les désirs sexuels de l’homme et de la femme concorderaient à nouveau. les hormones liées au stress diminuent ce qui génère une sensation de bien-être, qui serait favorable au désir sexuel. En pratique, pas évident sauf si vous travaillez en couple....