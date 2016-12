Comment fabriquer un déodorant naturel ?

D’autres ingrédients posent problème comme l’alcool, les parfums et aussi les perturbateurs endocriniens comme le phenoxyethanol, mais pas de panique plusieurs solutions existent pour un déodorant 100 % naturel et 0 % polémiques :

Si on transpire peu, on peut déjà opter pour un hydrolat d’hamamélis ou de menthe poivrée en guise de déodorant. Ces eaux florales sont sans alcool, sans perturbateur endocrinien et sans contre-indication. Leurs propriétés astringentes et rafraîchissante en font des déodorants de base pour ceux qui transpirent très peu.

Si on transpire beaucoup, le bicarbonate de soude fait des miracles. Il est 100 % naturel et non polémique pour la santé. Le geste consiste à en frotter un peu sur les aisselles et à épousseter ensuite les petits grains avec un gant de toilette sec. Il faut épousseter pour ne pas irriter. On est tranquille toute la journée grâce au pouvoir " tampon " et neutralisateur d’odeur du bicarbonate. Mais c’est moins glamour…

Pour une recette qui se rapproche vraiment de celles du commerce, il faut :

Un flacon roll-on récupéré et bien propre (désinfecté) de 25 ml au moins

Du gel d’aloe vera

Du bicarbonate de soude alimentaire

De l’eau florale au choix

De l’huile essentielle de laurier noble ou de géranium au choix

Recette pour 25 ml environ :

Versez successivement dans votre flacon ouvert

1 cuillère à soupe et demie de gel d’aloe vera de qualité Slow Cosmétique

1 cuillère à café d’hydrolat au choix

5 gouttes d’huile (pour l’application)

1 à 2 grosse(s) pincée(s) de bicarbonate de soude alimentaire

10 à 12 gouttes d’huiles essentielles (soit environ 1,5 %) parmi laurier noble ou géranium rosat (odeur plus florale)

Fermez le flacon soigneusement et agitez vigoureusement comme un shaker. Votre déo est prêt !

On l’utilise chaque jour et il se conserve tel quel aussi longtemps que le gel d’aloe vera utilisé au départ (référez-vous à la date de péremption du produit utilisé)

Plus d’infos et de recettes sur www.lessentieldejulien.com ou dans les livres de Julien KAIBECK dont " Slow Cosmétique, le guide visuel " paru chez Leduc.