Comment éviter les bras flasques ou les remuscler ?

Vers la cinquantaine, l'on observe un relâchement cutané d'une part et d'autre part, une fonte musculaire, tous deux liés à l'âge...

Alors, même si l'on va ici se focaliser sur comment tonifier ou remuscler les triceps, il est important de préciser qu'il faut travailler en amont et ne pas attendre de voir "pendre" !

Il est primordial, tant pour l'activité physique que pour la peau, qu'elle soit hydratée et nourrie de l'intérieur comme de l'extérieur, c’est-à-dire boire de l'eau en quantité suffisante ainsi qu'hydrater en surface avec des laits ou crème adéquats.

Pour ce qui est de nourrir votre peau en profondeur, l'alimentation est votre meilleur allié !

Privilégiez une alimentation saine et naturelle à des mets raffinés, transformés ! Une alimentation naturellement riche, notamment en anti-oxydants et oméga 3 ralentira également le vieillissement cutané !

Sur un plan musculaire, sachez qu'à partir de 30 ans, on observe doucement une diminution de la masse et de la force musculaire. Si, de surcroît, l'on sait que la réduction de l'activité physique, de la sollicitation de ces muscles altère encore davantage la masse musculaire, on a alors tout intérêt à se mettre ou se remettre en mouvement pour garder des bras fermes le plus longtemps possible !!!

Il faut insister aussi sur le fait que le corps est en équilibre, qu'il faut le travailler dans son ensemble, pour l'harmonie de la silhouette et pour son bon fonctionnement !

Voici 2 exercices simples à reproduire chez vous :

Les "dips" : en appui sur les paumes de mains, dos au fauteuil, pieds à plats au sol, flexion et extension des bras en laissant descendre le bassin vers le sol (avec solution de facilité pour débutants)

Flexion-extension d'un bras avec haltère ou paquet de farine ou bouteille d'eau, l'exercice se propose debout ou assis.

Les trois points importants à retenir :