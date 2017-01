"Vikings" saison IV arrive sur La Deux: leur vengeance sera terrible !

Souvenez-vous ! Dans la troisième saison, Ragnar, devenu roi des vikings, avait réussi à envahir Paris après un long et éprouvant siège. Il est d’ailleurs grièvement blessé. Son frère Rollo, jaloux et revanchard, l’avait finalement trahi pour rejoindre les forces armées françaises et épouser la princesse de France, Gisla, afin d’obtenir une place très importante à la cour.

La quatrième saison, sera centrée sur cet affrontement entre les deux frères, Ragnar voulant se venger et venger la communauté viking de cette trahison.