Ragnar-Rollo, l'incroyable affrontement dans Vikings IV

Rarement la télévision nous a offert une telle maîtrise de scène de combat, que ce soit pour la tournure des événements, les figurants, le montage ou la réalisation.

Qui de Ragnar ou Rollo remportera le combat ? Sachant que le roi voit en celui-ci le moyen de récupérer son honneur et de prouver ses capacités en tant que chef des vikings.



On n’a pas forcément envie de choisir un camp, ce qui rend le combat d’autant plus intéressant. Si Ragnar est le héros naturel de Vikings, Rollo sait se faire une place lui aussi.