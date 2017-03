Versailles saison 2 débarque en mai !

La superproduction de Canal+ avait été reconduite pour une seconde saison au budget record de quelque 27 millions d'euros. Ecrite par David Wolstencroft ("Perfect Crime") et Simon Mirren ("Esprits criminels"), la série a déjà été vendue dans plusieurs pays européens, dont l'Espagne et l'Allemagne. Le casting international de "Versailles" réunit George Blagden ("Vikings") dans le rôle du Roi Soleil, Alexander Vlahos ("The Indian Doctor"), qui jouera le frère du roi, et Dominique Blanc ("La Reine Margot") qui prendra les traits d'Anne d'Autriche.

Les femmes vont prendre le pouvoir dans cette saison 2 en faisant chavirer le cœur de Louis XIV. Madame de Montespan, la maîtresse du roi Soleil sera prête à toutes les folies, tandis que la reine Marie-Thérèse d'Autriche se tournera de plus en plus vers la religion.

Plus de complots, moins de sexe

Alors que la guerre fait rage entre Guillaume d'Orange et Louis XIV, celui-ci tentera de sceller des alliances en Europe ; en mariant son frère à Elisabeth-Charlotte de Bavière. Même si les intrigues amoureuses feront encore partie de la série, les scènes de sexe seront moins nombreuses même si David Wolstencroft s'en était expliqué au " Telegraph " : " Le sexe fait partie de la vie. Nous sommes tous là grâce au sexe. Il faut regarder l'honnêteté avec laquelle la série aborde le sexe, en tant qu'instrument de pouvoir. "