Nouvelle maison contemporaine pour famille nombreuse à Trooz

Cette semaine, Cédric et Virginie vous donnent rendez-vous à Trooz pour y découvrir une maison très spacieuse et contemporaine. Le défi principal fut d’intégrer le bâtiment malgré un dénivelé important. L’habitation propose un style actuel avec l’utilisation de brique noire et d’enduit blanc, et de larges baies vitrées. A l’intérieur, on découvre une ambiance chaleureuse et épurée créée notamment par l’association du béton, du chêne et des carreaux de ciment. Visite ce samedi, à 20h20, sur La Une.